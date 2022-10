COURSE D’ORIENTATION. Matthieu Bührer (CA Rosé) a remporté dimanche la course sprint en ville de Bulle. L’orienteur de 16 ans a survolé la concurrence, ralliant les 20 postes du parcours technique long en 13’46. Une victoire aisée pour le récent triple médaillé aux championnats d’Europe de la jeunesse. A noter que 86 sportifs ont sillonné Bulle à l’invitation du Groupement de course d’orientation de la Gruyère.