A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Yoghourt mocca: fort de café!

Le yoghourt mocca: c’est, et de loin, le parfum le plus vendu de tous les yoghourts. Star incontesté des petits déjeuners, dessert apprécié par les grands et les petits, ceux qui aiment le yoghourt mocca ne jurent que par lui. On en devient vite addict, on ne peut bientôt plus s’en passer! Il faut dire que le yoghourt mocca est une authentique spécialité suisse, qu’on ne trouve quasiment pas à l’étranger. Comment fabrique-t-on le yoghourt mocca? Reportage dans une laiterie. ■