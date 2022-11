Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE CONSEIL COMMUNAL de la ville de Bulle répondra mardi soir, en présence du public, aux questions, remarques et suggestions que celui-ci lui a préalablement posées par écrit. Les sujets retenus ont été traités anonymement et d’une manière générale, donc pas de cas particuliers ni de règlements de comptes personnels. Cet exercice de communication contrôlée au cordeau repose sur une double liberté qu’il faut saluer: la liberté de poser une question et la liberté d’y répondre.

UN COURS THÉORIQUE est organisé mercredi à Bulle pour mettre à jour ses connaissances sur les règles de la circulation à vélo. La police cantonale et un expert de Pro Vélo seront là pour rappeler les droits et les devoirs des cyclistes. Truc utile pour s’en souvenir: la pédale gauche, c’est celle…