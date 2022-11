CHARMEY. L’acteur Guillaume Prin et le pianiste Martino Toscanelli sont de passage à Charmey vendredi et samedi (19 h) avec leur spectacle Ecoute voir técolle. Créé l’an dernier, il s’inspire d’histoires et de chansons locales, que Guillaume Prin a recueillies sous la forme de témoignages d’un autre temps. Réservations: info@musee-charmey.ch.