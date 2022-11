A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Sonnaillesetcolliersde cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Prolongation jusqu’au 22 janvier. Exposition Naturalisation-Immersiondanslafabriquedes Suisse·sse·s. Prolongation jusqu’au 22 janvier. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di13h30-17h.

Galerie Osmoz: hommage à Ferruccio Garopesani. Jusqu’au 11 décembre. Je-di 14h-18h.

Trace-Ecart: L’almanachdesgraveurs, exposition collective dédiée à Jacques Cesa. Jusqu’à dimanche. Sa-di 11h-17h.

Gumy Reliure: exposition de Pascal Mollard. Jusqu’au 24 décembre. Ma-di 9h-12h et 13h30-18h15.

CHARMEY

Musée: Charmey.Tracesd’uninventaire, exposition de Massimo Baroncelli, Elise Heuberger, Samuel Rey. Jusqu’au 29 janvier. Me-di14h-17h.

GRUYÈRES

Château:…