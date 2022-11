La vérité si je mens! Les débuts

M6, VENDREDI, À 21 H 10

Au début des années 1980, Patrick, Dov, Serge et Yvan sont les meilleurs amis du monde. Patrick, trop désinvolte, fait le désespoir de son père Henri, un commerçant travailleur. Mais son sens des affaires va vite se manifester. Dov, qui accumule les mauvaises notes au lycée, part travailler dans le Sentier et entame une liaison avec Hélène, la femme de son patron. Serge, qui veut séduire la plus belle fille du lycée, tente de ruser pour obtenir son baccalauréat. Yvan reste le plus sérieux. Ensemble, ils entrent dans la vie adulte et cherchent à trouver leur place… ■