L’Amiral incomparable

MUSIQUE

Michel Polnareff

POLNAREFF CHANTE POLNAREFF

Warner

Dans plusieurs domaines, Michel Polnareff est imbattable. Au concours des pochettes les plus laides, par exemple. Pour le sens de la communication, aussi: ce Polnareff chante Polnareff sort en amont d’une tournée (qui passera par l’Arena de Genève le 4 juin prochain) annoncée en piano solo. C’est aussi sous cette forme épurée qu’il a enregistré ces douze titres, douze incontournables de son répertoire. Histoire de se souvenir que sa voix haut perchée et son talent de compositeur sont également incomparables.

Du Bal des Laze à On ira tous au paradis, ce disque rappelle en effet à quel point Michel Polnareff a multiplié les chansons hors du commun. Sans leurs atours pop-kitsch, Goodbye Marylou, Love me, please love me ou Holidays…