PLONGEON. Madeline Coquoz a pris ses aises ce week-end dans le bassin flambant neuf de la Vaudoise aréna. Et plutôt trois fois qu’une, ramenant de Lausanne l’or en synchro mixte et l’argent à 1 m et à 3 m. «J’ai rarement été aussi fière et satisfaite après un championnat de Suisse. La saveur de chacune de ces médailles n’a jamais été aussi bonne», apprécie la plongeuse de Pont-la-Ville. Récemment rentrée d’un échange universitaire en Espagne, elle ajoute: «Cela prouve que j’ai travaillé dur et que je ne suis pas allée à Madrid juste pour profiter, comme certains pourraient le croire.»

Première satisfaction de ces joutes nationales, le concours de synchro mixte remporté vendredi avec son nouveau partenaire, le Fribourgeois Thibaud Bucher. «Nous n’avons pu nous entraîner que deux fois…