«Silence, s’il vous plaît: les joueurs sont prêts»

Le gratin du tennis mondial est actuellement réuni à Melbourne pour l’Open d’Australie.

Comme dans peu d’autres sports et depuis sa création, le silence y occupe une place centrale.

Décryptage de ce paramètre qui impacte la performance de tout athlète.

VALENTIN THIÉRY

TENNIS. «Je disputais l’un de mes premiers tournois ITF en Tunisie. A côté du court, un minaret. Les prières qui en sortaient me sont rentrées dans la tête. Impossible de me concentrer.» Le capitaine du TC Bulle Bastien Kolly n’oubliera jamais cette expérience. Au plus haut niveau, de telles circonstances de jeu sont impensables. Le tennis fait partie de ces rares sports où on ne rigole pas avec le silence.

Son origine est historique. Le tennis a été créé en Angleterre au XIXe et était réservé aux gentlemen. Le silence…