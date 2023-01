Badistes fidèles au rendez-vous de l’Open Glâne

BADMINTON. Comme chaque dernier week-end de janvier, les badistes prennent possession du Bicubic à Romont. La 8e édition de l’Open Glâne réunira 230 joueurs ce samedi (en double, dès 8 h) et ce dimanche (en simple, dès 8 h 30). «Notre tournoi est familial, ouvert à tous et se déroule à une période où les gens ont besoin de jouer en compétition», souligne le nouveau président du BC Glâne Jean-Yves Salomone. Moment fort du week-end: les finales de simple dimanche dès 15 h. Le jeune Gruérien Vincent Barras, 109e joueur suisse et tête de série numéro 1 à Romont, défendra son titre décroché en avril dernier. QD