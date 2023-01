Bonnet «costaud mentalement»

SKI-ALPINISME. Première course verticale de Coupe du monde de la saison et premier succès pour Rémi Bonnet. Dans la station andorrane d’Arinsal, le skieuralpiniste charmeysan s’est imposé dimanche avec trente-six secondes d’avance sur le Belge Maximilien Drion du Chapois. Le tout dans des conditions que le Gruérien n’avait jamais connues avec des rafales de vent allant jusqu’à 130 km/h, forçant l’organisation à raccourcir le tracé.

Samedi, la météo avait déjà fait des siennes. Le parcours de la course individuelle a également été réduit. Une course que Rémi Bonnet a finie à la deuxième

place, à quinze secondes du Français Thibault Anselmet. «Il était un poil plus fort sur les manipulations. Et puisque l’épreuve était plus courte, ça a tourné en sa faveur.»

Rémi Bonnet signe une troisième…