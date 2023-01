Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

AU LOTO, les gains en argent pour les cartons sont à nouveau autorisés. Selon une règle imposée par la loi sur les jeux, un carton sur dix doit être gagnant et 50% des mises doivent être redistribuées. On dirait la Chaîne du Bonheur, les coups de sac en plus.

FAUTE DE MÉDAILLE, en raison de la faillite de l’entreprise qui les fabrique, les musiciens des fanfares du canton ne peuvent être correctement honorés pour leurs années d’ancienneté, sinon en recevant provisoirement, le temps de trouver d’autres fournisseurs, une médaille en chocolat. Les musiciens ont pris cette situation avec humour, semble-t-il. Jusqu’à la canicule de l’été 2023.

LES LUGES EN BOIS ne sont pas acceptées sur la piste éphémère de bob, ouverte en ville de Romont aujourd’hui. Pourquoi? Raison de…