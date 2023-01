Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA RÉCOLTE DE SIGNATURES pour une nouvelle initiative sur un revenu de base en Suisse est abandonnée, fautes de paraphes (65 000 à ce jour, alors qu’il en faut 100 000 d’ici mars). Peut-être que la formulation de cette initiative manquait de punch et il aurait été plus efficace de réunir dans l’intitulé des sujets plus polémiques et toucher plus largement les sensibilités. Par exemple: «Initiative pour l’interdiction de rouler en SUV quand on a un revenu de base.»

JACQUES MAURON, LE DIRECTEUR DE GROUPE E, dans notre édition de jeudi: «Nous sommes une génération qui a eu de la lumière à chaque fois qu’elle a appuyé sur le bouton.» Il y a un petit ton culpabilisateur dans cette phrase, il me semble. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler, si loin que portent nos…