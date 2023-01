De l’Euroligue à Bulle Basket, cette gagneuse ne se refait pas

Nora Nagy-Bujdoso est entraîneure-joueuse au Bulle Basket depuis l’été dernier.

Un défi totalement différent pour l’ailière ayant connu le prestige de l’Euroligue.

Rencontre avec la Hongroise de 37 ans à l’occasion du succès contre Sarine Basket.

QUENTIN DOUSSE

BASKETBALL. Bulle n’est pas Bourges, la Condémine n’est pas le Palais des Sports et la 2e ligue régionale n’est pas l’Euroligue. Rien ne s’y confond sinon la vie de l’entraîneure-joueuse actuelle de Bulle Basket. Son nom: Nora Nagy-Bujdoso. Age: 37 ans. Poste: ailière. Palmarès: cinq titres de championne de Hongrie, un de France, et deux 4e place en «six ou sept saisons» dans la plus prestigieuse compétition européenne. Remarquable.

La Hongroise installée à Bulle n’a rien oublié d’une carrière professionnelle arrêtée en 2019. Sans…