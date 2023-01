Deché-delé

Morlon è cha goye

Du fêrmo grantin, lè dzin dè Morlon l’an totèvi j’ou prou d’èchpri! Dza dou tin dè Mayèta è chon Pèratson, le velâdzo chè fê a konyèthre du bin yin. Po hou ke konyon pâ l’ichtouâre, irè dou viyo j’èpà k’on vêyê pâ chovin ou mohyi. I rogatâvan mimamin po lou konto in tsantin in patê. Mè dèmando bin tyè ke Mayèta è Pèratson l’aran moujâ dè chi projè ke fâ atan batayi. Lè pâ du vouè ke le lé de la Grevire fâ de la chèta bin chur… Dza outoua di j’an karantè kan irè tyèchyon dè le fére, li avê dè tyè menâ l’andyèta ! Portyè on lé? Portyè le batchi le Lé de la Grevire adon ke l’è din la pêra dè Rochin ke le barâdzo l’è j’ou fêrâ po rètinyi le to?

Ou dzoua d’ora, ha galéja goye l’è mé tyè akchèptâye pê lè dzin de la kotse. I fâ mimamin partya dè nouthron «patrimoine». On l’i…