FRANCE3, MERCREDI, À 21 H 10

Passion patrimoine: des trésors aux enchères

Le marché de l’art ne s’est jamais aussi bien porté. En France, en 2021, le produit des ventes aux enchères a atteint 4 milliards d’euros, soit 40% de plus que l’année précédente. Des commissairespriseurs, experts, acheteurs et vendeurs partagent leur passion pour le patrimoine historique. Ce numéro propose de visiter les coulisses de l’Hôtel Drouot à Paris, et de Christie’s à New York. ■