Doublé pour le skieur gruérien Sebastian Rauber

SKI ALPIN. Les deux premières manches de la Coupe fribourgeoise de ski alpin – qui faisaient aussi office de championnats cantonaux – se sont déroulées samedi au Lac-Noir et dimanche à Bellegarde. Dans la catégorie Seniors 1, Sebastian Rauber (SC Jaun Edelweiss) a signé un doublé, remportant le géant et le slalom. Le Charmeysan Tom Ruffieux a fait de même chez les juniors élites, alors que Loïc Vauthey (SC Châtel-Saint-Denis) a enlevé le géant en Seniors 2. Ses coéquipiers Nicolas Winnman (Seniors 3) et Alexis Berthoud (juniors) se sont imposés en slalom dans leur catégorie respective.