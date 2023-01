dit Jo de La Frasse

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Gérard Genoud, dit Jo de La Frasse, est né le 21 juin 1953 à Châtel-Saint-Denis, dans le foyer d’Armand Genoud, dit Frachu, et Louisa Genoud Pilloud, dite Lily de La Frasse. Son enfance, il la passa à La Frasse avec ses frères aînés Maurice et Gaby. Il mit très vite la main à la pâte pour les travaux de la ferme-buvette, agrandie en restaurant. Il apporta aussi son aide comme caviste et homme à tout faire. Il fit sa scolarité à l’école primaire de Châtel-Saint-Denis, en s’y rendant à pied à la bonne saison et à ski, l’hiver. Puis, il entra à Grangeneuve en vue d’une formation agricole qu’il réussit.

Le 1er août 1973, il fut engagé au service de la voirie et y resta fidèle durant quarante-trois ans, jusqu’à sa retraite. Jo était de nature serviable,…