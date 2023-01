RTS2, MARDI, À 23 H 40

Farhije est sans nouvelles de son mari, porté disparu comme tant d’autres, pendant la guerre au Kosovo. Elle est seule pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et de son beau-père invalide. Pour nourrir sa famille, elle décide de passer son permis de conduire et de créer une coopérative agricole avec d’autres femmes dans la même situation qu’elle, pour produire et vendre de l’ajvar. Mais ses ambitions et sa volonté d’autonomie hoquent et font jaser les villageois dont certains vont jusqu’à saboter son travail.

Têtue, énergique et libre d’esprit, Farhije se bat sans relâche contre les préjugés de sa communauté pour offrir un avenir à ses enfants et aux femmes de son village, tout en faisant le deuil de l’homme qu’elle aimait. Basé sur l’histoire vraie de…