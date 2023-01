L’alpin lancé pour un hiver tout schuss?

SKI ALPIN. Sauf aléas de dernière minute, la Coupe fribourgeoise de ski alpin s’ouvre ce week-end. Les adultes ont rendez-vous samedi au Lac-Noir pour un géant et dimanche à Bellegarde pour un slalom. Les enfants, eux, se mesureront en géant dimanche à La Berra. En jeu, les premiers points dans la course à la succession des champions fribourgeois Sebastian Rauber (Jaun, messieurs 1), Tom Ruffieux (Charmey, junior élite) et Audrey Chaperon (Châtel-Saint-Denis, dame élite).

Responsable du ski alpin à l’association cantonale, Joël Conus se veut «confiant» pour l’avenir. Il prévient néanmoins: «Face au réchauffement climatique, on devra peutêtre adapter le calendrier ou organiser des courses horscanton. Même si le but reste de skier dans nos Préalpes.»

Une priorité pour demeurer attractif…