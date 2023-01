A l’instinct

RTS1, VENDREDI, À 21 H

Teva Royer, lieutenant de police à Cayenne proche de ses sensations et sans filtre, accorde une confiance aveugle à son instinct. Elevé dans un village au cœur de l’Amazonie, il a survécu seul dans la jungle pendant sept mois alors qu’il n’était qu’un enfant. Tout le monde ignore ce qu’il s’est passé pendant ces longues semaines mais, depuis, aucune émotion, aucune hésitation, aucun mouvement n’échappe à Teva. Empathique, il sent les gens et agit en conséquence: c’est sa méthode. Tout l’inverse d’Ana Kerjouan, capitaine de la SRPJ de Nantes, dont le flegme, la rigueur et la patience sont connus de tous. Enquêtrice à la fois rationnelle et procédurière, cette brillante flic de 34 ans pilote une équipe de quatre officiers chargés des crimes violents. Lorsqu’ils se…