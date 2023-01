L’Irlande a toujours un incroyable talent

MUSIQUE

The Murder Capital

GIGI’S RECOVERY

Human Season Records

Décidément, l’Irlande ne cesse d’enfanter une descendance à Van Morrison et à Rory Gallagher, les papys des sixties. Comme si Dublin était le palpitant d’un certain rock’n’roll, lancinant, hypnotique, enfiévré et sacrément jouissif. Frères de cœur de Fontaines D.C., avec qui ils ont abondamment tourné à la fin de la décennie passée, The Murder Capital viennent de sortir un prodigieux deuxième album, intitulé Gigi’s recovery. Biberonnés à la Guinness, au Jameson et aux arrière-pubs de Baggot Street, les cinq gaillards ont troqué le post-punk hautement acclamé de When I have fears contre un ralentissement général des tempos et un recentrage vers une sombre intimité. A l’image de l’incroyable I had to disappear, le groupe…