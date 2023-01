La réconciliation des sexes aura-t-elle lieu au chalet?

Temps présent a réuni huit personnes (des hommes, des femmes, des non-binaires) dans un chalet, l’espace d’un week-end, pour évoquer la question du genre, de la sexualisation du corps et du consentement. Un premier épisode réussi et éclairant. La suite ce jeudi.

Mes chats, ma télé et moi

TÉLÉRÉALITÉ. Attention terrain miné, sensible et piégeux. Même quand on est acquis à la cause de la liberté de chacun et «épidermiquement» féministe depuis toujours, on se surprend à marcher sur des œufs. Parce que la cause des femmes et de l’orientation sexuelle a fait beaucoup de victimes et continue d’en faire. Parce que le parcours de certains est tellement difficile qu’il faut accepter ce qui ressemble à du radicalisme, car on ne peut jamais se mettre complètement à la place d’une personne qui…