Le danger évalué en dialecte

Hors traces

PAR FLORENCE LUY

HUMEUR. A partir de cet hiver, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) subdivise les degrés de danger du bulletin d’avalanches en ajoutant des niveaux intermédiaires. L’échelle allant de «faible» (niveau 1) à «très fort» (niveau 5) – reste inchangée. Mais elle est désormais complétée par une indication précisant si le danger se situe plutôt en partie basse (–), plutôt au milieu (=) ou plutôt en partie haute (+).

«Si l’on ne tient pas compte du niveau intermédiaire, on renonce à une information supplémentaire permettant de mieux évaluer le risque», note le SLF. Fort de ce conseil, au début de l’hiver, on s’empresse de se rendre sur le site whiterisk.ch, édité par l’institut fédéral lui-même, pour en savoir plus. Ah! non, la nouvelle version…