Le retour en scène de Z’Animals

TREYVAUX. C’était il y a quinze ans: à l’automne 2007, Lè Tsêrdziniolè créaient un spectacle intitulé Z’Animals. Le chœur de Treyvaux reprend l’idée et «refait du neuf sur le même thème»: Z’Animals 2 est à découvrir dans la grande salle de l’école. Cinq représentations figurent encore au programme, ce week-end et le prochain. La soirée se présente comme un hommage aux animaux. Sous la direction de Louis-Marc Crausaz, Lè Tsêrdziniolè vont interpréter une vingtaine de chants sur ce sujet. Dont des classiques, comme Le gorille de Georges Brassens ou Mirza de Nino Ferrer, et des morceaux plus récents, comme Les lionnes de Yannick Noah ou Le squale de Nicolas Fraissinet. «Tous ces Z’Animals vous seront présentés en formation chœur, petit groupe, solo, solo et instrument, karaoké…» précise…