Le roman, la plus efficace des méthodes d’analyse

LIVRES

Philippe Testa

POUVOIR

Editions d’en bas, 216 pages

Il est beau comme un dieu et c’est le cas de le dire: cette figure montante de la politique française dirige un mouvement aux airs de religion. Voire de secte. Avec son magnétisme et ses messages simples, il fascine les ouvriers, à l’image de Michel Legrand, qui voit en lui une solution aux problèmes que traverse le pays. De son côté, Alban Morvan, écrivain cynique et vaguement alcoolique, s’intéresse aussi à ce dangereux personnage, dans l’idée de lui consacrer un livre.

L’écrivain lausannois Philippe Testa utilise le roman pour explorer la montée des populismes, pour tenter de comprendre en profondeur les mécanismes (qui deviennent engrenages) de manipulation des foules et de leurs peurs. Pour décortiquer ce phénomène, cet…