Le ski exploré de «fond en combe»

LIVRES

David Bloch

LE GRAND LIVRE DU SKI

Marabout, 288 pages

C’est un ouvrage à même d’occuper vos soirées d’hiver. Un beau et «gros» livre retraçant 13 000 ans d’histoire du ski, depuis son apparition en Chine et en Mongolie. Des créateurs Ull et Skadi au champion nidwaldien Marco Odermatt, Le grand livre du ski (Editions Marabout) ravira les esprits érudits. Avec d’innombrables images d’archives et des récits fouillés.

Vous saurez donc tout de la chronologie, des matériaux ou des disciplines du ski, etc. Bref, tout ce qu’il faut pour devenir un parfait omniscient au prochain repas de Noël, à condition d’en être venu à bout d’ici là.

«Skier n’est pas seulement un sport, une passion ou une obsession, mais pour certains, c’est une religion.» D’où cette bible de 288 pages, fruit de plusieurs…