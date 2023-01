Les bobs ont fusé à Romont

Les organisateurs ont comptabilisé "un peu plus de 2000 descentes" et sont satisfaits de l'évènement, marqué par la bonne humeur et la joie de la glisse.

C'était au tour du groupe folklorique portugais de Romont d'animer la journée avec de la musique. L'année passée, la Guggen La Décapsuleuse s'en était chargée.

Retrouvez la galerie photos de Chloé Lambert ici : http://www.lagruyere.ch/photos/«ça-bob-romont-don»-photos-chloé-lambert.html