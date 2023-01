Les e-prestations mieux soutenues

COMMUNES. L’Etat de Fribourg et l’Association des communes fribourgeoises (ACF) ont annoncé vendredi vouloir donner davantage de moyens pour la mise en ligne des prestations communales. Concrètement, les deux entités vont consacrer chacune un franc par habitant et par année à ce programme intitulé DIGI-FR, jusqu’à la fin de la législature. Ceci en plus de la mise à disposition de ressources humaines, précise un communiqué. «Il s’agit de contribuer ensemble, et à partir d’un guichet virtuel commun, au développement des prestations de cyberadministration disponibles de manière ciblée sur le site internet de l’Etat et celui des différentes communes.» A partir de la prochaine législature, le financement du volet communal sera entièrement repris par l’ACF. Actuellement, quatre prestations…