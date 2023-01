Maison entièrement détruite par les flammes

LE CHÂTELARD. Vendredi vers 3 h 30, le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a été informé de l’incendie d’une habitation au Châtelard. Les pompiers des bases de départ de Marsens et Romont ont pu circonscrire le sinistre, mais la maison a été entièrement ravagée par les flammes. Blessé, le locataire des lieux a pu être sauvé par les pompiers. Il a été acheminé à l’hôpital en ambulance, indique un communiqué. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie. Le montant des dégâts n’a pas encore pu être chiffré.