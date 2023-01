Metal et Bivouac pour démarrer l’année

Jeudi, Ebullition reprend sa saison de concert avec une soirée metal et deux institutions new-yorkaises, Life of Agony et Prong. Changement de style samedi, avec Sara Oswald, qui présentera son premier album solo, Bivouac.

ÉRIC BULLIARD

BULLE. Pour ses premiers concerts de l’année, Ebullition mise sur la diversité. Au metal de Life of Agony et Prong, ce jeudi, succéderont les humeurs montagnardes de la violoncelliste Sara Oswald.

Début aujourd’hui, donc, avec «une soirée immanquable pour les fans de musiques extrêmes», annonce Ebullition. En têtes d’affiche: deux formations new-yorkaises qui font figure d’institutions de la scène metal hardcore. Voire de vétérans: Life of Agony tourne actuellement pour marquer les trente ans de son premier album, River runs red. Le groupe a été fondé…