Ode à la 86e victoire

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SKI ALPIN. C’était à la fin de l’hiver 1989. Je me coltinais un exercice de maths en dernière année du CO quand le prof m’avait fait venir à son bureau. «Michaël, un message pour toi!» Le billet provenait de mon maître de classe de l’année précédente, Monsieur Nussbaum, avec lequel je partageais mes passions sportives. Sur la feuille, il était écrit: «Extraordinaire 86e, non?».

C’est ainsi que j’ai appris qu’Ingemar Stenmark, mon idole, celui qui me faisait vibrer depuis ma prime enfance, avait, juste avant sa retraite sportive, remporté le slalom géant d’Aspen.

Deux ans qu’il ne gagnait plus, le vieux Stenmark. On le disait fini et mes camarades de classe, féru de Zurbriggen, avaient beau jeu de trouver mes…