PATINAGE ARTISTIQUE

Noélie Haymoz «comme une guerrière»

La patineuse Noélie Haymoz participait ce week-end à sa première compétition internationale ISU. En Italie, la Riazoise de 12 ans a terminé 14e, signant notamment un top 6 dans le programme long. «Elle était un peu stressée et a fait une contre-performance sur le court (29e), relate son entraîneur du Club de Fribourg et Romont Romain Ponsart. Elle est ensuite revenue comme une guerrière pour valider deux triples sauts et deux doubles axels. On est super contents, d’autant qu’elle était la plus jeune des concurrentes.» VT

Alissa Touron championne romande U13

A Thônex (GE) ce week-end, la patineuse Alissa Touron a remporté le championnat romand U13. La Bulloise du Club de Fribourg et Romont gagne en même temps la dernière Coupe de Suisse de la saison.…