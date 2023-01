Pixels et caetera

S’EN ALLER. Une manière poétique, philosophique, politique, métaphysique, historique, ironique… de percevoir une ville consiste à porter une attention particulière aux noms de ses lignes et stations de transport en commun. Il y a bien sûr la fameuse station de métro Gaîté, sur la ligne 13, à Paris. La station Angel, à Londres, sur la ligne Northern. Et à Berlin, la station Karl-Marx-Strasse, sur la ligne 7. Pour rester à Fribourg, l’arrêt Jean-Paul II juste avant le terminus du Guintzet, sans oublier Sainte-Thérèse et Miséricorde qui répondent, en quelque sorte, à Bulle-Part-Dieu, ici. A Lausanne, cette ville de province qui a un métro, descendons à la station Délices. Quant à la ville internationale qui n’a pas de métro, Genève, ses bus et son tram font très bien l’affaire pour exprimer…