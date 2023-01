Pixels et caetera

LES CONTEURS DE PLAGE. Le site américain CNN Travel a classé Gruyères parmi les meilleures destinations touristiques au monde, selon son palmarès de janvier 2023. Les raisons évoquées: les «paysages parfaits», le Moléson, le fromage, le chocolat. Avions-nous besoin de CNN Travel pour le savoir? Non, mais ce n’est pas à nous que s’adresse cette information. Et d’ailleurs, est-ce une information, c’est-à-dire, pour parler comme au XXe siècle, est-ce un fait rapporté? Il est possible d’en douter, si l’on se réfère au site de CNN Travel, lui-même affilié à CNN numérique qui se définit, à la rubrique «Qui sommes-nous?» de la manière suivante (selon la traduction automatique en français qui produit un joli charabia – extrait): «Notre mission, informer, engager et responsabiliser le monde. Nous…