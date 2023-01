Plus qu’une once de labeur

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE



TENNIS. C’est l’histoire d’une fillette qui faisait rire sa classe en annonçant son sacre à Roland-Garros; l’histoire d’une espoir sûre que «cinq ou dix minutes d’échauffement» suffisait pour évoluer sur le circuit; l’histoire d’une femme qui ramena – de Birmingham – le premier tournoi WTA à son pays, la Tunisie.

Ce triomphe en 2021, suivi de son entrée dans le top 10 mondial, lui a valu des soutiens jusqu’à... Wimbledon. Temple du tennis que j’ai découvert début janvier grâce à Martin, the guide. «Votre joueuse préférée? Ons Jabeur. La prochaine lauréate de Wimbledon? Ons Jabeur of course!» L’humour britannique, me disais-je, avant de tomber lundi sur un documentaire de L’Equipe TV. Plus question de zapper, je voulais – et j’allais – comprendre le culte…