Première australienne sur le World Tour

Le Veveysan Cédric Bugnon officie en tant que directeur sportif de l’équipe féminine Israel Premier Tech-Roland en Australie. Le résident de Pont évoque sa première expérience sur le World Tour.

GLENN RAY

CYCLISME. C’est à plus de 15 000 kilomètres de son village de Pont, en Australie, que Cédric Bugnon a vécu sa première expérience comme directeur sportif d’une équipe World Tour. Le Veveysan de 35 ans a guidé les six coureuses d’Israel Premier Tech-Roland la semaine dernière sur le Down Under Tour. «Entre la conduite à gauche, l’anglais et les 40°C à l’ombre, mes débuts n’étaient pas évidents», rigole-t-il au bout du fil.

Cédric Bugnon a profité de l’absence du directeur sportif principal pour faire le grand saut dans la région d’Adélaïde. «Je travaille normalement avec l’équipe de…