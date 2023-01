Quand la page du ski alpin se tourne

En Suisse, plus de 40% des stations de ski ont fermé. En cause le manque de neige ou encore le coût de rénovation des installations. Le Musée alpin à Berne se penche sur ce phénomène.

FLORENCE LUY

Au début, il y avait la montagne. Les montagnes sont devenues des domaines skiables. Puis ceux-ci se sont transformés en surfaces de remontées mécaniques. Et lorsque la neige s’est faite plus rare et que les déficits financiers se sont creusés, ces dernières ont disparu, laissant parfois des stations fantômes accrochées aux pentes.

En Suisse, sur les 545 sites créés, 42,4% d’entre eux ont fermé, selon l’Université technique de Dortmund et www.bergbahnen.org qui ont mené un projet sur ce phénomène. Les stations abandonnées suscitent en effet un regain d’intérêt de la part de chercheurs et/ou de…