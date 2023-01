Rathvel en mode Coupe du monde

SKI-ALPINISME. Les championnats de Suisse de sprint se déroulent ce samedi à Rathvel. «Les conditions sont désormais excellentes», livre Maxime Brodard, le directeur technique de la course veveysanne organisée par le Centre régional ouest (CRO) de ski-alpinisme.

Ce CRO’no sprint avait déjà eu lieu en 2022 pour une édition test. Approché par le Club alpin, le comité a accepté que la compétition fasse office de championnat national. L’événement sera aussi une bonne répétition générale avant plusieurs rendez-vous internationaux d’envergure.

Conséquence, le plateau attendu sera alléchant: les jumeaux Thomas et Robin Bussard (Albeuve), Arno Lietha et Iwan Arnold, vainqueur et dauphin des deux Coupes du monde de la spécialité cette saison, ou Marianne Fatton. Tous se défieront sur les 870 mètres…