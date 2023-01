CYCLOCROSS. Troisième et dernière Coupe du monde manquée pour Nicolas Bard, 49e (sur 51) de l’ultime épreuve dimanche à Besançon (France). «C’était dur, soupire le Sorensois de 22 ans. J’ai eu mal au dos et je n’ai pas pu avancer comme espéré sur un parcours pourtant sympa et rapide.» La victoire est revenue au Hollandais Mathieu van der Poel, favori des Mondiaux auxquels Nicolas Bard n’est pas convié. «J’ai bien besoin d’une pause avant de repartir en VTT», conclut le Gruérien. QD