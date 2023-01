Savio Michellod vise le National

Syndic de Granges, député au Grand Conseil, secrétaire général du Parti libéral-radical cantonal et président de plusieurs commissions veveysannes, Savio Michellod entend briguer un siège au Conseil national. Le comité du PLR section Veveyse l’a désigné comme candidat pour les élections de cet automne. Dans un communiqué, ce dernier vante les qualités du «politicien tout-terrain» de 37 ans, diplômé d’un master en droit: «Une longue expérience politique; l’entretien de liens réguliers avec toutes les régions du canton, ainsi qu’avec le parti national; une excellente compréhension de l’allemand; une bonne écoute des gens et qui a toujours à cœur de défendre les intérêts de son district». Une région qui n’a plus été représentée depuis 1999 à cet échelon. Le PLR section Veveyse souligne…