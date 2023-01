SKI DE FOND. Trois fondeuses du Ski-club Im Fang se sont distinguées samedi au sprint de Plasselb. Au Lac-Noir, Carine Brandt s’est imposée chez les dames, Elyne Mooser en U20 et Manon Dafflon en U16. Côté masculin, Luca Fuso et Jean-Pierre Mesot (SC L’Etoile Grattavache-Le Crêt) ont remporté les catégories hommes 2 et hommes 3. Prochain rendez-vous: les championnats cantonaux au Crêt mi-février.