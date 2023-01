ADORABLES. Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables.

Lundi, à 20 h 40, sur RTS1