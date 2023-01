RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Guerre des sexes au chalet, épisode 1

Quatre femmes et quatre hommes, enfermés durant un long week-end dans un joli chalet de montagne. Mission: vivre et débattre ensemble, sous les caméras de Temps présent, du thème qui fâche aujourd’hui. Les questions de genre, de sexe, de consentement et de séduction. Dans ce premier épisode, nos protagonistes de générations différentes et aux parcours variés se découvrent et commencent à se confronter. Néo-féministes et conservateurs machos arriveront-ils au bout de l’expérience? ■