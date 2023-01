Un conte musical sur les émotions

L’ARBANEL. Yagi, l’émoléphant sera de passage samedi à L’Arbanel, à Treyvaux. Ce projet de Sébastien Peiry a d’abord pris la forme d’un livre-disque, avant de se prolonger sur scène. Le spectacle, interprété avec le chœur des enfants du Foyer des Bonnesfontaines, a été créé le printemps dernier et présenté en mai aux Rencontres théâtrales de Bulle.

Educateur social au Foyer des Bonnesfontaines, chanteur et guitariste, Sébastien Peiry a imaginé l’histoire de deux petits ratons laveurs, qu’il a mise en musique et qu’il raconte sur scène. Léo et Léa doivent être placés dans un foyer, parce que leur papa a fait «une grosse bêtise», avant d’être emmené par la police. Yagi l’émoléphant va les aider à comprendre ce qu’ils vivent. A l’aide de sa trompe, il peut aussi aspirer leurs émotions, qui…