Un retour et un coup de mou

SKI ALPIN. Vendredi et samedi à Cortina d’Ampezzo (Italie), Noémie Kolly a pris part aux deux descentes de Coupe du monde, signant le 38e et le 40e temps de courses remportées par l’Italienne Sofia Goggia et la Slovène Ilka Stuhec. Opérée d’une hernie discale en novembre passé, la Rochoise n’avait plus participé à une compétition depuis avril 2022.

«Très fière» d’avoir vécu ses 24e et 25e départs en Coupe du monde dans les Dolomites, la skieuse de 24 ans connait toutefois un petit coup de mou au milieu d’un exercice 2023 délicat. «Sa blessure, les entraînements manqués, une moitié de saison loupée: ce cumul de déceptions fait que Noémie a besoin de se recentrer sur ses valeurs et ses principes», livre Baptiste Kolly, son frère et manager. D’autant que la Gruérienne avait un objectif…