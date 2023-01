Une septième Coupe de la Ligue pour Elfic Fribourg

Vainqueur de Nyon 89-69 dimanche en finale à Montreux, Elfic Fribourg a raflé la septième Coupe de la Ligue de son histoire. La troisième d’affilée. «C’est toujours une fierté de gagner un titre et c’est un objectif de plus accompli cette saison», réagit l’ailière fribourgeoise Eléa Jacquot. Dont l’entrée en début de deuxième quart a fait du bien à son équipe. «Mon intensité défensive a apporté un petit plus et ça fait plaisir de réussir une bonne performance lors d’une finale.» La basketteuse de 21 ans souligne le «match de dingue» de sa capitaine Marielle Giroud, auteure de 24 points et 18 rebonds. «C’est un aspirateur sous le panier, rigole Eléa Jacquot. Avec la présence de Courtney Range dans la raquette, cela nous a facilité la tâche.» Les Elfes renoueront avec le championnat samedi…