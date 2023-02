Le HCV Martigny de Romain Seydoux a soulevé la Coupe de Suisse dimanche à Lucerne. Le hockeyeur gruérien revient sur cette consécration qui doit mener, espère-t-il, à la promotion en Ligue nationale B.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. L’aventure avait débuté par un succès 10-2 face au... HC Bulle-la Gruyère. Pour s’achever cinq mois plus tard sur un triomphe, le tout premier dans la jeune histoire du HC Valais Martigny. Dimanche soir à Lucerne, le club octodurien et Romain Seydoux ont décroché la Coupe de Suisse, la dernière réservée aux équipes amateures.

«Ça faisait longtemps qu’on l’attendait, cette Coupe! savoure l’ailier vaulruzien. On est restés les mêmes joueurs depuis le début et on avait à cœur de remporter ce titre pour le club. Il y a beaucoup d’émotion, c’est une…