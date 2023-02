SKI-ALPINISME

Le championnat de Suisse individuel de ski-alpinisme s’est déroulé samedi à Torgon (VS). Plusieurs régionaux ont décroché un podium, mais aucun n’a été sacré. Séverine Girard (Estavannens) et Valentin Marchon (Gumefens) ont terminé troisième et deuxième meilleurs Suisses. Troisième position également pour Lucas Pasquier (Broc) en U20. En U18, Mathieu Pharisa (Estavannens) et Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) ont pris l’argent et le bronze.