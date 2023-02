Deux Gruériens forts en tête

Toni Livers était présent au Canada au sein de l’encadrement de Swiss-ski. L’entraîneur d’Antonin Savary s’est dit «super content» des prestations de son protégé en U23. «Il a fait de bons Mondiaux, confirme Toni Livers. C’est le fruit de ses excellents entraînements. Ce n’était toutefois pas gagné après une fin d’automne compliquée à cause de ses problèmes au dos.»

Le fondeur et ancien athlète olympique était particulièrement satisfait du mélange entre mental et performances. «Sur le 10 kilomètres, il était frais. J’ai aimé son attitude offensive. Il a affiché une belle confiance en lui, même s’il est jeune, poursuit Toni Livers. Franchement, je n’aurais pas imaginé qu’il termine à cinq secondes de la troisième place. Mais le plus important, c’est qu’il a pris du plaisir.»

Continuer son…